Au moins quatorze personnes ont perdu la vie et trois sont portées disparues au Mozambique depuis la semaine dernière dans des inondations qui continuent de recouvrir de larges pans du sud de ce pays d'Afrique australe, a indiqué lundi son agence de gestion des catastrophes, l'INGD.
Inondations en Afrique australe: au moins 14 morts au Mozambique
