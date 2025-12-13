Des dizaines de milliers de personnes étaient jeudi sous le coup d'un ordre d'évacuation dans l'ouest des Etats-Unis et du Canada, après plusieurs jours de fortes pluies qui ont fait déborder les cours d'eau.
Inondations au Canada, des milliers d'habitants évacués
