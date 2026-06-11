Manuel Bompard, coordinateur de LFI, réagit à la campagne de manipulation ayant visé La France insoumise aux municipales à l'issue d'une réunion consacrée à la protection du débat démocratique contre les ingérences étrangères aux élections à Matignon.
Ingérences: la France "a réagi", sur l'opération qui a visé LFI (Manuel Bompard)
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