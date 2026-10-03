Inflation au plus haut, nouvelles mesures au 1er octobre, bilan de la facturation électronique

Au programme de ce JT : l'inflation qui accélère à 3 % en septembre, portée notamment par l'énergie et les produits frais ; plusieurs changements au 1er octobre avec des aides carburant élargies, une hausse du prix du gaz et une revalorisation des APL ; et enfin un premier bilan plutôt rassurant de la facturation électronique
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