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Inflation au plus haut, nouvelles mesures au 1er octobre, bilan de la facturation électronique

information fournie par BoursoBank Clients 03/10/2026 à 09:20

Au programme de ce JT : l'inflation qui accélère à 3 % en septembre, portée notamment par l'énergie et les produits frais ; plusieurs changements au 1er octobre avec des aides carburant élargies, une hausse du prix du gaz et une revalorisation des APL ; et enfin un premier bilan plutôt rassurant de la facturation électronique

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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