Inde: les enquêteurs sur le site d'une explosion d'une voiture à New Delhi

information fournie par AFP Video 11/11/2025 à 10:07

Les enquêteurs et la police poursuivent leurs investigations sur les lieux de l'explosion d'une voiture qui a fait au moins huit morts près d'une station de métro, dans un quartier très animé de la vieille ville de New Delhi.

