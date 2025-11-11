Les enquêteurs et la police poursuivent leurs investigations sur les lieux de l'explosion d'une voiture qui a fait au moins huit morts près d'une station de métro, dans un quartier très animé de la vieille ville de New Delhi.
Inde: les enquêteurs sur le site d'une explosion d'une voiture à New Delhi
