Les importants incendies qui se sont succédé dans le Var depuis deux semaines, avec un nouveau sinistre en cours depuis vendredi, interviennent dans des conditions climatiques que le département a "rarement connues", estime le patron des sapeurs-pompiers du Var, Eric Grohin.
Incendies: le Var face à des conditions climatiques "rarement connues" (pompiers)
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