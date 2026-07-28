Emmanuel Macron, accompagné de son ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, assiste à un point de situation en salle de crise du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS), à Bordeaux, alors que le mégafeu a déjà ravagé 42.000 hectares en Gironde.
Incendies en Gironde: Emmanuel Macron sur place, en salle de crise du CODIS
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