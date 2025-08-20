Ravagée par des feux gigantesques depuis le début du mois d'août à l'Ouest du pays, l'Espagne est confrontée à sa pire saison d'incendies depuis le début des relevés en 2006. Près de 400 000 hectares sont partis en fumée. La chaleur suffocante des deux dernières semaines a contribué à attiser ces incendies, rendus plus fréquents par le dérèglement climatique. Le premier ministre Pedro Sanchez veut mettre en œuvre un « pacte d’Etat face à l’urgence climatique ».
Incendies en Espagne : une année noire pour le pays
