Une passerelle Jane Birkin a été inaugurée samedi à Paris, en hommage à la chanteuse et comédienne franco-britannique décédée en 2023, en présence de ses filles Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon.
Inauguration à Paris d'une passerelle Jane Birkin
