Top 5 IA du 17/12/2025

information fournie par Libertify 18/12/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Euroapi, NVIDIA , Rexel , Sanofi , TotalEnergies . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

EUROAPI
2,400 EUR Euronext Paris -22,88%
NVIDIA
170,9400 USD NASDAQ -3,81%
REXEL
32,350 EUR Euronext Paris -1,55%
SANOFI
82,120 EUR Euronext Paris +1,46%
TOTALENERGIES
55,130 EUR Euronext Paris +1,16%

