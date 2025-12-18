Au programme ce matin : Euroapi, NVIDIA , Rexel , Sanofi , TotalEnergies . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 17/12/2025
Valeurs associées
|2,400 EUR
|Euronext Paris
|-22,88%
|170,9400 USD
|NASDAQ
|-3,81%
|32,350 EUR
|Euronext Paris
|-1,55%
|82,120 EUR
|Euronext Paris
|+1,46%
|55,130 EUR
|Euronext Paris
|+1,16%
