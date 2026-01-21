Images de l'hôtel de Trump à Davos, attendu pour le Forum économique mondial

Images de l'hôtel Alpengold à Davos, où le président américain Donald Trump séjourne pendant qu'il participe au Forum économique mondial. Le dirigeant des États-Unis est attendu avec environ trois heures de retard à Davos après qu'un problème électrique sur Air Force One l'ait contraint à changer d'avion. IMAGES
