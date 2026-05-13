Le scénariste britannique Paul Laverty, membre du jury du Festival de Cannes, a accusé mardi Hollywood d'avoir boycotté Susan Sarandon, Javier Bardem ou Mark Ruffalo en raison de leur dénonciation "du meurtre de femmes et d'enfants à Gaza".
"Honte à Hollywood": Paul Laverty dénonce le boycott d'acteurs opposés à la guerre à Gaza
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