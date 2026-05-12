Des manifestants étaient mardi dans les rues de Bruxelles alors que les syndicats belges ont apellé à une grève nationale pour protester contre les coupes budgétaires du gouvernement dans les régimes de retraite.
Les syndicats belges manifestent contre les coupes budgétaires dans les régimes de retraite
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