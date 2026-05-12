"On ne se fait pas du tout une image féministe", a déclaré lundi Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, qui assure refuser d'appliquer une "politique de quota", lors d'une conférence de presse à la veille de l’ouverture de la 79e édition du Festival.
Festival de Cannes: Thierry Frémaux se défend d'un "feminisme washing"
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