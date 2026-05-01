En Hongrie et en Bulgarie, les récents résultats des élections législatives promettent de chambouler la dynamique de l'Union européenne. Les Hongrois ont mis fin au règne de Viktor Orban, dont les 16 années au pouvoir ont été synonymes de mainmise sur la justice, les médias, l'économie et la société civile. La Bulgarie a quant à elle fait le choix de Roumen Radev, président pendant dix ans devenu Premier ministre sur un discours anti-corruption, mais aussi pro-russe.
Hongrie, Bulgarie, Pologne, Italie : la valse de l’État de droit en Europe ?
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