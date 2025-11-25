A l'Assemblée nationale, les députés ont observé mardi une minute de silence, à l'occasion d'un éloge funèbre en hommage au député et ancien président du groupe LR à l'Assemblée Olivier Marleix.
Hommage à Olivier Marleix: les députés observent une minute de silence
