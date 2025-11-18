Narcotrafic: La lutte doit s'inspirer de celle "contre le terrorisme" (Lecornu)

Sébastien Lecornu a souhaité mardi que la lutte contre le narcotrafic, que le président Emmanuel Macron a demandé "d'amplifier", s'inspire de celle "contre le terrorisme", en appelant à "l'unité nationale" sur ce sujet. SONORE
