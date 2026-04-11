La sélection officielle du Festival de Cannes 2026 a été dévoilée cette semaine et aucune grosse production américaine n'est au programme. Un seul film américain a été retenu pour la compétition : The Man I Love, d’Ira Sachs. Cannes bouderait-il Hollywood ou serait-ce l'inverse? On en parle avec notre invité Michel Bampély, chercheur en sociologie de l’art.
Hollywood boudé par Cannes... ou l'inverse?
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