Cyrielle Chatelain, présidente du groupe Écologiste et Social à l’Assemblée nationale, revient sur l’épisode de chaleur en France mais aussi sur la flottille pour Gaza, dont les membres ont été arrêté par les autorités israéliennes. Elle estime que "ce qu’il s’est passé s’apparente à de la torture". Elle juge la réaction de la France face à Israël "trop timide".
Cyrielle Chatelain (Les Écologistes) : "Sur la flottille pour Gaza, c'est de la torture"
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