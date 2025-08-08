Retour sur une page douloureuse pour les Japonais et leurs descendants. Il y a 80 ans, Hiroshima était lourdement frappée avec la dernière des bombes de l’époque, la bombe nucléaire. Le lendemain s’est au tour de Nagasaki de subir le même sort. En Nouvelle-Calédonie, les descendants n’oublient pas et se remémorent cette page d’une histoire aujourd’hui encore douloureuse.
Hiroshima, Nagasaki : le devoir de mémoire en Nouvelle-Calédonie
