Des chauffeurs routiers manifestent sur l'autoroute A7 au niveau de Chasse-sur-Rhône (Isère) pour dénoncer la hausse des prix des carburants et demander à l'Etat une aide plus significative que celle annoncée vendredi, soit 50 millions d'euros le mois prochain pour le secteur du transport. IMAGES
Hausse des prix des carburants: manifestation de routiers sur l'A7
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