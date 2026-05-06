Les trois passagers suspectés d'être contaminés par l'hantavirus ont pu être débarqués vers les Pays-Bas ce mercredi. Le navire de croisière qui compte trois passagers décédés de l'hantavirus va accoster à Ténérife, après avoir été immobilisé en face du port de la capitale cap-verdienne, dans l'Atlantique. "Une situation exceptionnelle", selon Christian Brechot, vice-président du Global Virus Network et ancien directeur de l'Inserm et de l'institut Pasteur.
Hantavirus : un risque "faible" ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro