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Hantavirus : un risque "faible" ?

information fournie par France 24 06/05/2026 à 21:28

Les trois passagers suspectés d'être contaminés par l'hantavirus ont pu être débarqués vers les Pays-Bas ce mercredi. Le navire de croisière qui compte trois passagers décédés de l'hantavirus va accoster à Ténérife, après avoir été immobilisé en face du port de la capitale cap-verdienne, dans l'Atlantique. "Une situation exceptionnelle", selon Christian Brechot, vice-président du Global Virus Network et ancien directeur de l'Inserm et de l'institut Pasteur.

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