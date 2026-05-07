Parti d'Ushuaia (Argentine) avec le reste des passagers du MV Hondius le 1er avril, le vlogueur de voyages Ruhi Çenet préparait un reportage sur l'archipel Tristan da Cunha, l'une des étapes du périple, lorsqu'un homme est mort à bord. Le jeune Turc témoigne de la vie sur le bateau. COMPLETENT B24T363
Hantavirus: "Nous ne portions pas de masques", dénonce un ex-passager de la croisière
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