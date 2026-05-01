A J-41 jours avant la Coupe du Monde de football masculin aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, une rumeur circule : Washington aurait exclut l'Iran et souhaiterait la remplacer par l'Italie ! Si le projet a bien été proposé par un officiel de l'administration Trump, le président de la FIFA Gianni Infantino a confirmé que l'Iran participerait bien au tournoi. Cependant, des questions demeurent pour l'accueil des fans, et en cas de boycott de dernière minute par Téhéran.
Coupe du monde de football 2026 : l’Iran exclu du tournoi par Donald Trump?
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