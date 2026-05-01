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Coupe du monde de football 2026 : l’Iran exclu du tournoi par Donald Trump?

information fournie par France 24 01/05/2026 à 23:10

A J-41 jours avant la Coupe du Monde de football masculin aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, une rumeur circule : Washington aurait exclut l'Iran et souhaiterait la remplacer par l'Italie ! Si le projet a bien été proposé par un officiel de l'administration Trump, le président de la FIFA Gianni Infantino a confirmé que l'Iran participerait bien au tournoi. Cependant, des questions demeurent pour l'accueil des fans, et en cas de boycott de dernière minute par Téhéran.

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