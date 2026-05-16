À la chasse au rat, ou plutôt au rat vecteur. Une mission scientifique argentine se rend la semaine prochaine à Ushuaïa en Terre de Feu, pour traquer la présence éventuelle de rongeurs porteurs d'hantavirus, qui auraient pu être à l'origine du foyer du navire Hondius, parti de ce port du bout du monde.
Hantavirus: mission scientifique à Ushuaïa sur la piste d'un éventuel rat vecteur
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