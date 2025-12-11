 Aller au contenu principal
Hakim Jemili & Camille Lou, duo de choc dans "Chasse Gardée 2"

information fournie par France 24 11/12/2025 à 15:26

C'est l'une des comédies les plus attendues de cette fin d'année ! Après un premier volet à plus de deux millions d’entrées, "Chasse Gardée" est de retour au cinéma. L’histoire d’une famille de Parisiens tranquillement installés à la campagne, jusqu’à l’arrivée d’un jeune couple jeune, beau, sympa mais... pratiquant la chasse à courre ! La guerre des voisins est à nouveau déclarée. Pour "A l'Affiche!" Nina Masson est allée à la rencontre d'une partie du casting : Camille Lou, Hakim Jemili mais aussi Thierry Lhermitte et Chantal Ladesou.

