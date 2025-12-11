C'est l'une des comédies les plus attendues de cette fin d'année ! Après un premier volet à plus de deux millions d’entrées, "Chasse Gardée" est de retour au cinéma. L’histoire d’une famille de Parisiens tranquillement installés à la campagne, jusqu’à l’arrivée d’un jeune couple jeune, beau, sympa mais... pratiquant la chasse à courre ! La guerre des voisins est à nouveau déclarée. Pour "A l'Affiche!" Nina Masson est allée à la rencontre d'une partie du casting : Camille Lou, Hakim Jemili mais aussi Thierry Lhermitte et Chantal Ladesou.
Hakim Jemili & Camille Lou, duo de choc dans "Chasse Gardée 2"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro