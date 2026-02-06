Ce samedi le mandat du Conseil présidentiel de transition sera officiellement terminé. Un mandat de 22 mois qui était censé ramener un minimum de stabilité politique dans le pays mais qui s’achève dans le chaos. On en parle avec le journaliste haïtien Jean Samuel Mentor.
Haïti, le pouvoir aux gangs?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro