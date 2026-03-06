Le conflit au Moyen-Orient perturbe le commerce maritime mondial. Le détroit d'Ormuz paralysé, les compagnies maritimes doivent revoir leurs stratégies pour acheminer les marchandises. À La Réunion, à Mayotte ou encore en Polynésie, les conséquences économiques commencent à se faire sentir.
Outre-mer : les conséquences économiques du conflit au Moyen-Orient
