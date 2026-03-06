 Aller au contenu principal
Arancha González Laya : "Les pays européens non-alignés avec Trump , il les menace d’un embargo"

information fournie par France 24 06/03/2026 à 18:27

Cette semaine, nous recevons Arancha González Laya, ancienne ministre espagnole des Affaires étrangères et actuelle doyenne de la Paris School of International Affairs à Sciences Po. Elle revient sur le conflit au Moyen-Orient et le risque d'embrasement de la région ainsi que sur la brouille diplomatique entre les États-Unis et l'Espagne, seul pays européen à avoir ouvertement condamné les frappes américaines et israéliennes comme une violation du droit international.

Proche orient
Guerre en Iran
Donald Trump

