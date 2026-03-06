Faisant fi du hurlement des sirènes et des explosions, les livreurs à domicile de nourriture et de courses des pays du Golfe continuent à livrer les habitants terrés chez eux pour échapper aux attaques iraniennes.
Les livreurs bravent les débris des attaques iraniennes pour nourrir le Golfe
