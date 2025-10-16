Ce mercredi, Pete Hegseth, le secrétaire d'État américain à la Guerre a appelé les alliés de l’Otan à augmenter leurs dépenses pour l’achat d’armes américaines destinées à l’Ukraine. C'est le fameux mécanisme PURL qui permet à Kiev d'obtenir les armes, les munitions et les équipements militaires américains grâce aux dons des pays de l'Alliance.
Guerre en Ukraine : Washington met la pression sur l'OTAN
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro