 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Guerre en Ukraine : les abris anti-aériens manquent à Kiev

information fournie par France 24 15/10/2026 à 11:02

Le maire de Kiev, Vitaly Klitchko, a conseillé aux habitants de la capitale qui le peuvent de la “quitter temporairement” pour l’hiver. Un conseil pris, au mieux, avec dérision par de nombreux habitants, qui dénoncent l’échec de l’administration locale à mieux préparer la capitale à cet hiver. Ils sont particulièrement critiques envers le manque d’abris anti-aériens aux normes.

Guerre en Ukraine

Vidéos les + vues

1

Bourso Prudent, Équilibré et Dynamique : le point sur le troisième trimestre 2026

information fournie par Boursorama 14 oct.
2

Paris : incendie près de la gare d'Austerlitz

information fournie par AFP 14 oct.
1
3

Budget 2027: LFI prévoit 25 milliards d'euros pour réduire la dette (Mélenchon)

information fournie par AFP Video 14 oct.
5
4

Jean Peyrelevade : "Laisser penser que les ultra-riches vont payer la facture n’a aucun sens"

information fournie par Ecorama 14 oct.
4
5

La F1 de retour en Afrique "au début des années 2030" avec un Grand Prix au Rwanda

information fournie par AFP Video 14 oct.
6

Voici pourquoi le décrochage de l’économie française se confirme

information fournie par Ecorama 14 oct.
4
7

La France est-elle désormais la première menace pour l’euro ?

information fournie par Ecorama 14 oct.
3
8

Lycéen amputé à Lens: nouvelle plainte de la famille qui souhaite une enquête "impartiale"

information fournie par AFP 14 oct.
5
1

Retour sur Terre imminent pour Sophie Adenot

information fournie par AFP 07 oct.
4
2

Espagne: les syndicats appellent à la grève générale le 11 novembre, pour le logement et les salaires

information fournie par AFP 07 oct.
3

Loi intégrale: l'Assemblée nationale adopte la proposition à l'unanimité

information fournie par AFP Video 13 oct.
4

L'Assemblée nationale adopte la loi "intégrale" contre les violences sexistes et sexuelles

information fournie par AFP 13 oct.
3
5

Budget 2027 : les débats démarrent dans l'hémicycle, la dette et la présidentielle dans les esprits

information fournie par AFP 14 oct.
11
6

Le pape opéré sans complications d'un nodule cancéreux au poumon

information fournie par AFP 14 oct.
7

Joseph Kabila en RDC: "Vers une propagation de la guerre?"

information fournie par France 24 14 oct.
8

Cash Confidences : faut-il repenser le modèle économique pour sauver la planète ?

information fournie par Boursorama 14 oct.
1

Top 5 IA du 18/09/2026

information fournie par Libertify 19 sept.
1
2

Retraites, impôts, fonctionnaires, salariés : qui va payer la facture du budget 2027 ?

information fournie par Ecorama 18 sept.
1
3

Dette : la France victime de « l’effet boule de neige » ?

information fournie par Ecorama 17 sept.
2
4

"Personne" ne dictera au Canada avec qui signer des accords, dit Carney

information fournie par AFP Video 17 sept.
5

Dati arrive au tribunal pour le deuxième jour de son procès pour corruption

information fournie par AFP Video 17 sept.
6

Mark Carney balaie les menaces de Trump et salue une "nouvelle alliance" avec l'UE

information fournie par AFP 17 sept.
16
7

Le prince Harry fait sa première apparition publique depuis son retour au Royaume-Uni

information fournie par AFP Video 17 sept.
8

Carburants: à Paris, des automobilistes pour qui "on n'en fait pas assez"

information fournie par AFP Video 23 sept.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank