Le maire de Kiev, Vitaly Klitchko, a conseillé aux habitants de la capitale qui le peuvent de la “quitter temporairement” pour l’hiver. Un conseil pris, au mieux, avec dérision par de nombreux habitants, qui dénoncent l’échec de l’administration locale à mieux préparer la capitale à cet hiver. Ils sont particulièrement critiques envers le manque d’abris anti-aériens aux normes.
Guerre en Ukraine : les abris anti-aériens manquent à Kiev
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