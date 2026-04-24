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Guerre en Ukraine : des Colombiens sur le front

information fournie par France 24 24/04/2026 à 12:24

Sur les terrains les plus dangereux de l'Ukraine en guerre, il n’est pas rare d'entendre parler espagnol. En février 2022, le président Zelensky avait lancé un appel aux combattants internationaux pour venir en aide à l'Ukraine. Les premiers volontaires sont venus des pays européens voisins. Mais bientôt, des Latino-Américains, et notamment des soldats colombiens, sont arrivé. Attirés par des salaires relativement élevés, mais aussi par un esprit d'aventure et le désir de servir une cause noble. Nos reporters, Catalina Gomez et Gulliver Cragg, se sont rendus en Ukraine et en Colombie pour rencontrer ces hommes, comprendre ce qui les a poussé à rejoindre le front ukrainien et savoir ce qu’en pensent leurs familles.

Guerre en Ukraine

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