Philippines: un puissant séisme fait au moins 31 morts, une douzaine de disparus

La police se rassemble devant un restaurant de fast-food Jollibee effondré après un séisme de magnitude 7,8 dans la ville de General Santos aux Philippines le 8 juin 2026 ( AFP / Edwin Espejo )

Un puissant séisme de magnitude 7,8 dans le sud des Philippines a fait au moins 31 morts, selon les autorités, et provoqué l'effondrement de nombreux bâtiments lundi matin, jour de rentrée scolaire dans cet archipel d'Asie du sud-est.

Une douzaine de personnes sont à ce stade portées disparues, et au moins 134 ont été blessées, selon l'Autorité de gestion des catastrophes.

Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et authentifiée par l'AFP, une foule d'écoliers réunie dans la cour pendant les secousses dans la province de Davao du Sud crie en voyant un bâtiment de leur établissement s'écrouler.

"Seigneur, il s'est vraiment effondré! Il s'est vraiment effondré! Le bâtiment s'est vraiment effondré!", crie un témoin à l'école dans la vidéo.

Sur une autre vidéo tournée dans la province de General Santos, c'est un bâtiment de plusieurs étages abritant un fast-food qui se disloque.

Le séisme, s'est produit à 07H37 (23H37 GMT) au large de l'île de Mindanao dans le sud des Philippines, à une profondeur de 55 kilomètres, a rapporté l'institut géologique américain USGS.

"Nombreuses vies perdues"

Plus d'une dizaine de répliques ont eu lieu après la principale secousse, dont l'une d'une forte magnitude de 6,5, selon l'USGS.

Au regard des recherches et des remontées en cours, le bilan de 31 morts pourrait s'alourdir.

À General Santos, sur l'île de Mindanao, un journaliste de l'AFP a observé lundi après-midi les secouristes fouiller les décombres d'une chaîne de supermarchés populaire, pour tenter d'atteindre les corps ensevelis de deux employés.

Rene Punzalan, responsable de la gestion des catastrophes dans la province de Sarangani, durement touchée, a affirmé à l'AFP que 14 personnes avaient péri dans la seule municipalité de Glan.

"Un glissement de terrain s'est produit immédiatement après le séisme, et de nombreuses vies ont été perdues" lorsque des maisons ont été ensevelies, a-t-il déclaré, ajoutant que certaines zones n'avaient pas encore communiqué d'informations concernant d'éventuelles victimes.

"Le plus grand défi est la communication. L'électricité est coupée, il est donc difficile d'obtenir des informations", a expliqué M. Punzalan.

Les autorités du pays ont appelé les habitants des régions côtières à évacuer vers des zones plus élevées après la secousse dont l'épicentre se situe à quelque 24 km au large de la province de Sarangani, sur l'île de Mindanao.

Le président philippin Ferdinand Marcos Jr a suspendu les cours dans les zones affectées de Mindanao pour ce qui devait être le jour de la rentrée scolaire et a appelé les habitants des zones côtières à évacuer immédiatement.

"Mettez-vous à l'abri sur un terrain plus élevé dès maintenant. N'attendez pas ", a-t-il déclaré. "Votre vie est plus importante que tout ce que vous laissez derrière vous".

A Kiamba, ville côtière proche de l'épicentre, environ 50.000 habitants se sont réfugiés loin de la côte. "A l'heure actuelle, 80% de la population est montée vers les hauteurs", a rapporté Agripino Dacera, responsable régional de la gestion des catastrophes.

L'aéroport de General Santos a également été fermé jusqu'à nouvel ordre, selon les autorités.

Alerte dans le Pacifique

Une vidéo authentifiée par l'AFP montre des morceaux de plafond qui se sont effondrés sur la zone de récupération des bagages.

Un immeuble effondré dans la ville de General Santos aux Philippines le 8 juin 2026 après un tremblement de terre de magnitude 7,8 ( AFP / Edwin Espejo )

Le Centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique PTWC, basé à Hawaï, a averti d'un risque de tsunami le long des côtes des Philippines, de l'Indonésie, de Taïwan et jusqu'au Japon.

Mais dans l'après-midi, les autorités des Philippines et d'Indonésie ont levé leurs alertes.

Situées dans la "ceinture de feu du Pacifique", une zone d'activité sismique intense, les Philippines subissent presque quotidiennement des tremblements de terre.

En octobre 2025, un puissant séisme avait frappé le centre du pays faisant 76 morts.