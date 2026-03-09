Après le Venezuela et la Syrie, c’est un nouveau pays partenaire de Moscou qui est visé. Un coup dur pour le Kremlin et pourtant certains analystes estiment que la Russie pourrait bien tirer profit de la situation. On en parle avec la politologue Vera Grantseva.
Guerre en Iran : une aubaine pour la Russie ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro