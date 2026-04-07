A la Une de la presse, ce mardi 7 avril, les nouvelles menaces de Donald Trump, qui assure ne «pas s’inquiéter» de commettre des crimes de guerre en Iran en bombardant des infrastructures civiles. La guerre contre l’Iran et le blocage du détroit d’Ormuz, qui nourrissent l’intérêt pour le Somaliland. L’ultime tentative de l’Administration Trump pour sauver le soldat Orban, également soutenu par la Russie. Et une très belle histoire d’amitié (la vraie).
Guerre en Iran: Trump "pas inquiet" de commettre de possibles crimes de guerre
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