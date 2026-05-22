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Lettonie : la main tendue à l’Ukraine

information fournie par France 24 22/05/2026 à 10:51

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, la Lettonie aide massivement l’Ukraine en guerre. Tout comme l’Estonie et la Lituanie, cette petite nation balte fait partie des pays d’Europe accueillant le plus de réfugiés ukrainiens, proportionnellement à sa population. Nos reporters, Valentine Patry et Hugo Laridon, sont partis à la rencontre de ceux qui tendent la main aux Ukrainiens face à l'ennemi russe.

Guerre en Ukraine

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