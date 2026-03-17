Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, nombreux sont les comptes sur les réseaux sociaux à propager des contenus générés par intelligence artificielle pour glorifier telle ou telle partie au conflit tout en amplifiant la désinformation. Info ou Intox s'intéresse aujourd'hui à deux exemples visant à accentuer les dommages infligés aux Américains et à vanter la puissance militaire de l'Iran.
Guerre en Iran : quand l'IA vante la puissance iranienne
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