Ce mois-ci, l'Italie accueille les meilleurs athlètes paralympiques du monde, mais pour les personnes en fauteuil roulant, traverser une rue à Rome peut s'apparenter à un exploit olympique.
Italie: l'accessibilité des personnes handicapées, un exploit olympique
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro