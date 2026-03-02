 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Guerre en Iran : le pétrole bientôt à plus de 100 $ le baril ?

information fournie par Ecorama 02/03/2026 à 14:00

Le pétrole flambe de plus de 10% après le déclenchement de l'opération américaine et israélienne et la riposte iranienne. L'embrasement régional perturbe le trafic maritime et les investisseurs voient déjà le baril aller à plus de 120 dollars. On décrypte les scénarios avec le spécialiste de l'énergie Patrice Geoffron, professeur à l'Université Paris-Dauphine et membre du Cercle des économistes. Ecorama du 2 mars 2026, présenté par Aude Kersulec sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Pétrole Brent
81,01 USD Ice Europ +3,77%
Pétrole WTI
74,31 USD Ice Europ +4,24%

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Fumée au-dessus de villages du sud du Liban après des frappes israéliennes

information fournie par AFP Video 02 mars
1
2

Iran : pourquoi les marchés financiers ne cèdent pas à la panique ?

information fournie par Ecorama 02 mars
5
3

La Minute Bourse : Obligations souveraines, Investment Grade, High Yield: de quoi parle-t-on ?

information fournie par SG Bourse 26 févr.
4

La Minute Bourse : «Value»,«deep value» et «situations spéciales» : la décote sous tous ses angles !

information fournie par SG Bourse 02 mars
5

Pas de soldats américains actuellement sur le territoire iranien (ministre de la Défense)

information fournie par AFP Video 02 mars
6

Commerce nucléaire France-Russie: Greenpeace bloque un cargo dans le port de Dunkerque

information fournie par AFP Video 02 mars
7

Moyen-Orient: Jean-Noël Barrot dirige une réunion de crise

information fournie par AFP Video 02 mars
3
8

Point marchés – Les 4 thématiques clés pour mars

information fournie par Amundi 02 mars
1

Discussions Kiev-Washington à Genève, Moscou dit n'avoir "aucune échéance" pour mettre fin à la guerre

information fournie par AFP 26 févr.
5
2

L'Iran salue de "bons progrès", nouveaux pourparlers avec Washington "dans moins d'une semaine"

information fournie par AFP 27 févr.
11
3

Le Pen et Bardella font bloc au Salon de l'agriculture

information fournie par AFP Video 26 févr.
4

Harry et Meghan en Jordanie, à la rencontre d'enfants palestiniens

information fournie par AFP Video 26 févr.
1
5

France : une Iranienne condamnée à un an ferme, le sort de deux Français en suspens

information fournie par AFP 26 févr.
1
6

Le Pen - Bardella, le relais de la flamme

information fournie par AFP 26 févr.
1
7

Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, réclame une grâce de Trump

information fournie par AFP Video 10 févr.
8

Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, réclame une grâce de Trump pour témoigner devant le Congrès

information fournie par AFP 10 févr.
9
1

La hausse de l'or plombée par le mini-krach ?

information fournie par Ecorama 02 févr.
1
2

Denis Ferrand (Rexecode) : "Ceux qui pensent qu'un patron ferait un bon Président sont les mêmes qui voulaient la taxe Zucman !"

information fournie par Ecorama 02 févr.
1
3

La Russie menace de poursuivre la guerre en Ukraine en pleines négociations à Abou Dhabi

information fournie par AFP 04 févr.
6
4

En Finlande, les doutes affleurent après le contrat de fourniture de brise-glaces aux Etats-Unis

information fournie par AFP 03 févr.
5

La Russie reprend ses frappes massives sur l'Ukraine avant des discussions diplomatiques

information fournie par AFP 04 févr.
4
6

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 04 févr.
7

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
1
8

Patrick Artus : "L'or et le bitcoin sont un gâchis d'épargne !"

information fournie par Ecorama 10 févr.
6

2 commentaires

  • 02 mars 18:09

    Jamais Trump ne laissera le petrole aller aussi haut pour son electorat et il y a un surproduction mondiale ! Au-dela de 80 c'est deja beaucoup trop haut...

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank