Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a indiqué lundi qu'aucun soldat américain ne se trouvait actuellement sur le territoire iranien, mais a affirmé que les Etats-Unis iraient "aussi loin que nécessaire".
Pas de soldats américains actuellement sur le territoire iranien (ministre de la Défense)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro