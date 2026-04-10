Les eurodéputés observent avec attention les prix de l’énergie depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Le cessez-le-feu conclu par Donald Trump et les Iraniens va-t-il mettre fin au spectre d’un choc pétrolier et gazier majeur, subi par les Européens ?
Guerre en Iran, l’UE touchée par la crise énergétique : l’Europe toujours accro au pétrole
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