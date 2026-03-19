A la Une de la presse, ce jeudi 19 mars, la poursuite des opérations israéliennes au Liban, dont la capitale a subi de nouvelles frappes, hier. La guerre qui provoque une flambée des prix de l’énergie, avantageuse pour la Russie de Vladimir Poutine, qui tente toujours de recruter des étrangers pour l'Ukraine. Des révélations sur le fléau de la pédocriminalité au sein de l’Eglise, et des accusations d’agressions sexuelles contre une figure syndicalisme aux Etats-Unis.
Guerre au Moyen-Orient, Poutine dit "Spassiba"
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