À Tel-Aviv, des touristes montent à bord de bus pour rejoindre la frontière avec l'Egypte. Cette mesure leur permet de quitter Israël malgré la fermeture de l'espace aérien, alors que le guerre au Moyen-Orient ne faiblit pas.
Guerre au Moyen-Orient: des touristes quittent Israël en bus
