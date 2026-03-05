 Aller au contenu principal
Guerre au Moyen-Orient: des touristes quittent Israël en bus

information fournie par AFP Video 05/03/2026 à 15:13

À Tel-Aviv, des touristes montent à bord de bus pour rejoindre la frontière avec l'Egypte. Cette mesure leur permet de quitter Israël malgré la fermeture de l'espace aérien, alors que le guerre au Moyen-Orient ne faiblit pas.

Proche orient
Guerre en Iran
