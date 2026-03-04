Le soutien au "Made in Europe" constitue un tournant dans la politique économique européenne qui va aider à réindustrialiser le continent, défend le vice-président de la Commission, Stéphane Séjourné, en présentant une proposition de loi très attendue sur ce sujet.
Avec le soutien au "Made in Europe", l'UE va changer de doctrine économique (Séjourné)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro