Les Indiens célèbrent Holi, la fête hindoue des couleurs

Dans toute l'Inde, des personnes se jetaient mercredi des poudres colorées et dansaient pour célébrer Holi, la fête hindoue des couleurs marquant le printemps.
