Un demi-millier de Groenlandais se sont rassemblés jeudi après l'inauguration des nouveaux locaux du consulat américain à Nuuk pour protester contre les vélléités du président Trump de s'emparer du territoire autonome danois.
Groenland: manifestation après l'ouverture du nouveau consulat américain
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