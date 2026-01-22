Le président français Emmanuel Macron se "félicite" du retour à une situation "beaucoup plus acceptable" avec les Etats-Unis au sujet du Groenland. "Nous sommes revenus à une situation qui me paraît beaucoup plus acceptable, même si nous restons vigilants" dit Macron.
Groenland: Macron se félicite du retour à une situation "acceptable" mais reste "vigilant"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro