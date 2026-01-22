Après des semaines de déclarations plus agressives les unes que les autres, Donald Trump annonce subitement à Davos "le cadre d'un futur accord" sur le Groenland et lève ses menaces douanières autant que militaires.
Groenland: Trump lève subitement ses menaces et annonce un "cadre" d'accord
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro