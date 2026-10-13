Greta Thunberg est venue manifester mardi matin devant le lycée Paul-Eluard de Saint-Denis, un des épicentres du mouvement lycéen, où plus d'une centaine de jeunes étaient rassemblés pour l'acte V de la mobilisation. La militante écologiste suédoise se dit "extrêmement fière des étudiants français".
Greta Thunberg "extrêmement fière des étudiants français"
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